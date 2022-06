Nei giorni 9 e 10 giugno Altomonte, uno dei Borghi più belli d'Italia, Città Slow, Citta' del Pane, Città dell Olio,membro dell'Associazione Nazionale del Santissimo Crocifisso e Bandiera verde della CIA, ospiterà una manifestazione dedicata a San Giuseppe Moscati, il Santo medico di Napoli. Il centro della Valle dell' Esaro vivra' momenti di scienza e di fede, ricordando la figura del Medico dei poveri, il quale dedico' tutta la sua vita alla cura del corpo e dell'anima, in maniera particolare ai meno abbienti che ai primi del 900 difficilmente avrebbero avuto accesso a cure mediche adeguate. "La prima medicina l'infinito Amore" sarà questo il tema del convegno, che si terra' giovedì 9 Giugno alle 16:30 nel centro storico del borgo altomontese, al quale parteciperanno, Dirigenti Medici e Operatori sanitari, i quali vivono giornalmente in prima persona la missione del Medico. Al convegno seguirà un' esercitazione e dimostrazione in tema di manovre Salvavita di Primo Soccorso, a cura del Dott. MARIO BALZANELLI Presidente Nazionale Societa' Italiana Sistema 118.

Nella giornata di venerdi 10, l' aspetto scientifico, lascerà posto a quello spirituale, nella Chiesa Santa Maria della Consolazione, saranno accolte le reliquie del Medico Santo accompagnate dal sacerdote Don Luca Monti e da Ottaviano Vistocco, Sindaco di Santa Lucia di Serino (AV), paese d'origine della famiglia Moscati. Al termine delle funzioni religiose, sara' proiettato il film "Giuseppe Moscati, l'amore che guarisce" di Giacomo Campiotti, girato in parte nel Centro Storico di Cosenza, che ha riscosso un grande successo, anche grazie alla straordinaria interpretazione di Beppe Fiorello.

Alla proiezione inoltre saranno presenti il Produttore Sergio Giussani, Fabio Campus sceneggiatore, e Pasquale Arnone film commissioner e location manager per la Calabria. La manifestazione è stata voluta dall'Amministrazione Comunale di Altomonte guidata dal Sindaco Giampietro Coppola con l'Assessore alla Sanita' Emilia Romeo, il Consigliere comunale con delega al Culto Giuseppe Capparelli, e alla Dott.ssa Francesca Viceconte che ha ispirato l'evento, devota del Santo, che fara' dono di un opera pittorica all' Ospedale S.Giuseppe Moscati di Taranto.