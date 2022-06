Il progetto Por Calabria Fesr 2014/2020, asse prioritario 11 istruzione e formazione obiettivo specifico 10.8 - azione 10.8.1 (interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave), è operativo all’Iis Cariati, guidato dalla dirigente scolastica Sara Giulia Aiello. Il progetto, realizzato e seguito dal prof. Domenico Liguori con il prezioso apporto tecnico di Pasquale Vulcano, ha consentito la nascita di un laboratorio per il monitoraggio ambientale inerente all’inquinamento da campi elettromagnetici e radon. Il laboratorio è munito anche di una stazione meteo che consente di monitorare in tempo reale i dati di pressione, temperature, umidità, velocità e direzione del vento, precipitazioni atmosferiche e particolato (PM 1, 2.5 e 10 mg/m3). I dati sono consultabili dal link sulla homepage del sito dell’istituto o direttamente su https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ICARIA6. Il laboratorio, inoltre, è munito di una telecamera astronomica per l’intercettazione di eventuali passaggi di corpi meteoritici.