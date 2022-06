Lungo la leggendaria Costa degli Achei, in Calabria, il microclima mediterraneo ha consentito la coltivazione di lussureggianti giardini, ricchi di uliveti secolari, agrumi, riso e frutti tropicali. In questo territorio si produce anche una delle migliori varietà di liquirizia al mondo, una radice preziosa dalla quale estrarre un pigmento naturale con il quale si producono leccornie, prodotti per la cosmesi, per la cucina e altro. La stessa pianta che il maestro e perito tessile Pasquale Filippelli adopera per la tintura di filati pregiati come la seta, la ginestra e la lana. Il metodo con cui il professore Filippelli pratica la tintura naturale è alquanto originale e rispettoso dell'ambiente. Il maestro Filippelli utilizza l'acqua del mare sia per non sprecare quella potabile, sia perché è ottima come mordente; usa le sterpaglie che il mare arena per alimentare il fuoco per la bollitura dell'acqua di tintura ed estrae le radici di liquirizia infestante a ridosso della spiaggia, un lavoro di tintura naturale, soprattutto un’azione di ricerca, ambito che il professore Filippelli ha sempre preso nella massima considerazione durante la sua vita professionale. Nei giorni scorsi, l’esperto crosiota è stato protagonista di una puntata del programma televisivo di Raitre, Geo & Geo, condotto da Sveva Sagramola. Nello specifico il professore Filippelli, nel documentario "La costa degli Achei", il cui lavoro di ricerca, riprese e montaggio video è stato curato dalla Lastacam , si è narrata la civiltà e la vita che conducevano gli abitanti dell'antica Sybaris, appunto, lungo la Costa degli Achei.