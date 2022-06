Grandi eventi, dopo due anni di stop causati dall’emergenza pandemica ritorna, in una straordinaria quarta edizione, il Delirio Party: un’iniziativa organizzata dai giovani per i giovani. Musica, spettacolo e divertimento sulla promenade Centofontane per una lunga serata che anticipa le notti d’estate 2022 a Crosia Mirto. Special guest dell’edizione 2022 l’influencer Sophie Codegoni.

L’iniziativa in programma per il prossimo sabato 4 giugno 2022 a partire dalle ore 21 all’Arena del Mare in località Centofontane è patrocinata dal Comune di Crosia – Assessorato Turismo e Spettacolo. Come ogni anno, ad allestire il cartellone dell’evento è il Delirio Organization con il supporto dell’associazione Premio Kreusa.

"Dopo le manifestazioni del primo maggio – dice il presidente del Consiglio comunale con delega a Turismo e Spettacolo, Francesco Russo – che hanno sancito di fatto il ritorno ad un’agognata normalità in una giornata carica di emozioni e di giovani e famiglie provenienti da tutto il territorio, siamo pronti ad ospitare il ritorno di un altro grande evento. Il Delirio Party, dopo due anni di stop forzato, si ripropone con grandissime aspettative. Le prime tre edizioni – precisa - sono state un crescendo di emozioni e divertimento con migliaia di presenze. Che quest’anno, speriamo, possano essere ancora di più in crescita. In tal senso abbiamo già ottimi feedback con prenotazioni di gruppi di turisti provenienti dal sud della Calabria, dalla Sicilia, dalla Puglia e dalla Campania pronti a partecipare ad un evento strutturato da giovani per i giovani. Sarà una bellissima occasione per associare alla musica e al divertimento anche un lungo weekend d’estate sulle nostre spiagge, per la nona volta Bandiera verde, che sono già pronte ad accogliere i primi vacanzieri e che quest’anno accoglieranno anche nuovi stabilimenti balneari. Ecco perché – precisa infine Russo - abbiamo voluto cambiare location e puntare anche per questa occasione sull’Arena del Mare, lungo la Promenade Centofontane a due passi dalla spiaggia e al centro dei servizi".