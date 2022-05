Grande partecipazione al “Trekking di idee” finalizzato al rispristino ambientale e alla fruizione sostenibile del fiume Crati a cura di un gruppo di associazioni ambientaliste calabresi che si è svolto a Rende. L’intento delle associazioni promotrici (I Giardini di Eva, Primavera della Calabria, Progetto Meridiano, MEDiterranea MEDIA, WWF e Fiab Cosenza ciclabile) è quello di aprire il dialogo con le istituzioni territoriali per arrivare alla definizione di un “contratto di fiume” vero e proprio. Diversi amministratori locali e rappresentanti istituzionali - fa sapere il Csv Cosenza - hanno partecipato alla passeggiata che ha avuto l’obiettivo di raccogliere gli stimoli che il fiume fornisce per trasformarli in idee, progetti e azioni concrete per il ripristino dell’ambiente fluviale e la sua fruizione sostenibile in un contesto periurbano ricco di natura e biodiversità. Si sta già lavorando ad un prossimo incontro con le istituzioni per rilanciare il contratto di fiume.