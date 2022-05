È stato convocato, dalla Presidente Marinella Grillo, il Consiglio comunale di Corigliano-Rossano, in sessione straordinaria e in prima convocazione nella sala delle adunanze consiliari, in Piazza SS. Anargiri, per giorno 23 maggio 2022, alle ore 15:30.

Quattordici i punti all’Ordine del Giorno:

Approvazione verbale seduta precedente. Comunicazioni del Sindaco. Delibera Consiglio Comunale n. 52 del 02.07.2019 ad oggetto “Elezione Commissione elettorale comunale (art.41, comma 2, D. lgs 267/200)” surroga componente effettivo Maria Salimbeni; Regolamento per l’erogazione di voucher sociali ad integrazione delle rette di ricovero in strutture residenziali e semi-residenziali a carattere socioassistenziale a favore degli anziani e delle persone con disabilità. Approvazione. Interrogazione a risposta orale del cons. Vincenzo Scarcello, prot. n°0025309 dell’i 1/03/2022, al Sindaco e/o all’Assessore al Patrimonio Maria Salimbeni avente

ad oggetto: “Delibera di Giunta Municipale n°50 del 21/02/2022”;

Interrogazione a risposta orale del cons. Vincenzo Scarcello, prot. n”0030896 del 25/03/2022, al Sindaco e/o all’Assessore alla Manutenzione Damiano Viteritti avente ad oggetto: “Determinazione del Dirigente Settore 14 del 24/02/2022 Registro di Settore n ° 36”; Interrogazione a risposta orale del cons. Vincenzo Scarcello, prot. n°0033404 del 25/03/2022, al Sindaco e/o all’Assessore alla Programmazione economica e strategica Maria Salimbeni avente ad oggetto: “Deliberazione della giunta Comunale n°94 del 24 marzo 2022. Approvazione progetto di demolizione e ricostruzione di un fabbricato confiscato alta mafia e realizzazione di un asilo nido in Località Jacina”; Interrogazione a risposta orale del cons. Gennaro Scorza, prot. n°0033611 del 31/03/2022, al Sindaco e alla Giunta avente ad oggetto: “Ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso il provvedimento della Regione Calabria n°13135 del 24/10/2019 di autorizzazione per l’impianto di produzione di biometano ubicato nell’agglomerato industriale Schiavonea – Esito dell’opposizione proposta e conseguenti determinazioni e posizioni dell’Ente” Richiesta convocazione consiglio comunale ex art. 39 TUEL dei Consiglieri di minoranza, avente ad oggetto: “a) PSA di Corigliano-Rossano e relativi strumenti urbanistici e finanziari, b) Aspetti normativi del RFT. con oggetto la delibero di Consiglio Comunale n.33 del 30.05.2019”; Interrogazione a risposta orale del cons. Francesco Madeo, prot. n°0039832 del 19/04/2022 avente ad oggetto: “PINQUA e Pompe idrofile Palmeto, Schiavonea”; Interrogazione a risposta orale del cons. Vincenzo Antonio Scarcello, prot. n°0042099 del 26/04/2022, al Sindaco e/o Assessore di riferimento Costantino Argentino, avente ad oggetto: “Politiche del turismo nella Città di Corigliano-Rossano”; Interrogazione a risposta orale del cons. Vincenzo Antonio Scarcello, prot. n°0045392 del 03/05/2022, al Sindaco e/o Assessore Affari Legali Mauro Mitidieri avente ad oggetto: “Affidamento incarico legale per proporre appello avverso lodo arbitrale contro curatela fallimentare Sibaritide SpA”; Interrogazione a risposta orale del cons. Vincenzo Scarcello, prot. n°0047481 del 09/05/2022, al Sindaco e/o all’Assessore al Personale Avv. Mauro Mitidieri avente ad oggetto: “Atto di organizzazione degli uffici e servizi mediante rotazione ordinaria del personale e mobilità intersettoriale”; Mozione del Consigliere Francesco Madeo, “Edificio Taverna-Fondi Pinqua”, prot. n°0046893 del 6 maggio 2022.

La tolleranza per l’inizio dei lavori del Consiglio è di 30 minuti. Nel caso di seduta infruttuosa, la seconda convocazione è prevista, per le ore 17 del 26 maggio 2022.

Sarà possibile seguire i lavori della seduta consiliare dal link https://coriglianorossano.consiglicloud.it/hom