Nell’ambito dell’accordo di programma a suo tempo siglato tra il Ministero delle Infrastrutture e la Regione Calabria, per la realizzazione del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa, sulla base della ricognizione effettuata da ATERP Calabria, è stato ammesso a finanziamento per 1 milione 650 mila euro, il recupero dei cosiddetti palazzi gentilizi: ex Oriolo, ex Toscano ed ex Pontieri/Gallo, ubicati nel posti nel cuore del centro storico cassanese. Ne ha dato comunicazione, esprimendo viva e sentita soddisfazione, il sindaco Gianni Papasso, che ha colto l’occasione per indirizzare parole di ringraziamento al Presidente del Governo Regionale, Roberto Occhiuto, all’assessore regionale alle Infrastrutture e Lavori pubblici, Mauro Dolce, e in modo particolare all’assessore regionale all’Agricoltura, quale rappresentante del territorio, Gianluca Gallo, che nella sede istituzionale sovracomunale si è speso a sostegno del finanziamento.