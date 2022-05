La Lega Salvini Bocchigliero ha dato il via alla prima giornata dei “Gazebo tesseramenti 2022”. Hanno preso parte all'iniziativa sia attivisti del partito, ma anche diversi simpatizzanti e nuovi iscritti. Il movimento nel territorio di Bocchigliero è stato strutturato a giugno dello scorso anno. Un lavoro certosino portato avanti con spirito di abnegazione dai referenti locali, guidati da Antonio Vitale, quale segretario cittadino, nonché neo responsabile per il tesseramento della provincia di Cosenza Lega Salvini Calabria. “Con orgoglio – ha commentato il dottore Vitale - si può affermare che quest’iniziativa, voluta fortemente, sia stata accolta con entusiasmo da coloro i quali hanno inteso sposare idee e progetti che vedrà la Lega Salvini Bocchigliero sempre più protagonista, con l'auspicio di riproporre prossimamente, dopo il grande successo e le adesioni, altre giornate di Gazebo per il tesseramenti alla Lega Salvini anno 2022”. Antonio Iapichino