Ripartire con la consapevolezza che il settore della ristorazione, il più colpito durante dalla crisi generata dalla Pandemia, ha bisogno di nuovi slanci e prospettive per guardare al futuro con consapevolezza e dinamicità. Con questo intento Sa.Bra. ha organizzato per lunedì 16 maggio nella cornice del Castello Aragonese di Castrovillari, un Open Day riservato agli operatori del settore che vedrà protagonisti i grandi marchi del settore gastronomico, ospiti della città del Pollino, per presentare le novità in catalogo della nuova stagione.

Un evento che avrà lo stile di un happening che consentirà, agli operatori di settore della Gdo e del settore Ho.Re.Ca., di vivere per una intera giornata all’interno di una agorà del gusto organizzata da Sa.Bra. nella corte del Castello Aragonese, di incontrare e dialogare con i più importanti brand del top food quality made in Italy ed internazionale, confrontarsi con i professionisti del settore.

"La nostra è stata una scommessa sul nostro settore – dichiara Federica Zullo, responsabile marketing del gruppo Sa.Bra. – Organizzare un evento simile, con i più grandi brand del food top quality, non è stato semplice ma ci ha appassionato e, dalle risposte arrivate dalla rete calabrese della Gdo e del settore Ho.Re.Ca. in termini di partecipazione, pensiamo di aver fatto la scelta giusta. Stiamo incontrando l’entusiasmo e la voglia di ripartire di tanti operatori del settore. Vogliamo costruire insieme un percorso di riscatto per la nostra categoria e offrire il meglio ai nostri clienti. Per questo abbiamo radunato a Castrovillari il top del settore, consapevoli che questo è il primo passo di una serie di appuntamenti che animeranno il territorio per confrontarci e guardare al futuro con maggiore professionalità e impegno".

Dai prodotti del mare all'orto, dalla stuzzicheria, ai latticini, dalle creme per la ristorazione alle spezie, la friggitoria, gli oli, le farine e le birre, la pasta fresca, i salumi, gli hamburger, la pinza romana sono alcuni dei prodotti in esposizione nell'appuntamento pensato dalla ditta castrovillarese per dare un segno visibile di ripartenza e consolidare la premiership nel campo della distribuzione alimentare di qualità.

Molino Casillo, Fioravanti, San Vincenzo, Aviko, Dal Molise, Demetra, Di Marco, Florigel, Mare più, Portaro, Pirro, Fiorucci, Montagna, Surgital, Wiberg, Marissimo e Ortissimo sono i grandi marchi del settore Ho.Re.Ca. e Gdo che hanno già confermato la loro presenza all'evento castrovillarese che trasformerà il castello aragonese in un padiglione fieristico di alta qualità dove ristoratori, barman, pizzaioli, imprenditori del settore, chef, titolari di locali del food&wine del Sud, oltre a scoprire le novità delle aziende espositrici, potranno confrontarsi tra di loro in un'ottica di continuo aggiornamento professionale.