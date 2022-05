Al via il “Maggio nei Musei di Cosenza”, la kermesse culturale di tutte le istituzioni museali cittadine che hanno dato vita ad un unico calendario di eventi al fine di garantire un’offerta varia e rivolta a tutte le tipologie di pubblico, dai più piccoli agli adulti. “L’iniziativa – afferma il sindaco Franz Caruso – riveste una straordinaria valenza perché vede coinvolti tutti i Musei della città di Cosenza afferenti a Enti diversi (Museo dei Brettii e degli Enotri e BoCs Museum per il Comune di Cosenza, Galleria Nazionale per la Direzione Regionale Musei Calabria del MiC, Museo Consentia Itinera per la Fondazione Giuliani, Museo Diocesano per l’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano e Museo del Fumetto per la Società Cluster) in un’azione di valorizzazione di questi luoghi nevralgici della cultura, indipendentemente dalla proprietà e dalla dimensione, ottimizzando ed arricchendo l’offerta culturale di pregio che vi si produce. Si tratta di una iniziativa sperimentale, in attesa della realizzazione di una identità visiva unica dei Musei della città che sarà oggetto dell’accordo di valorizzazione che si sta preparando e su cui stanno lavorando i direttori delle singole istituzioni culturali insieme alla Consigliera comunale delegata alla Cultura Antonietta Cozza, che ringrazio per l’appassionato impegno a cui stanno dando vita”. “La collaborazione tra i Musei è un’importante opportunità di qualificazione dell’offerta culturale cittadina – afferma dal canto suo il consigliere Antonietta Cozza - che arricchisce ulteriormente un panorama già di grande fermento in città grazie alle tante proposte che provengono dalle diverse Istituzioni e dalle Associazioni, con le quali il Comune di Cosenza ha un dialogo costante che intende consolidare sempre di più. Il Maggio dei Musei di Cosenza, in particolare, è ricco di proposte, tutte di altissima qualità e prestigio e, sono certa, saranno apprezzate dai cosentini, ma anche dai visitatori dell’intero territorio provinciale”.