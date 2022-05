“La Giunta regionale ha approvato il nuovo Piano antincendi. La scorsa è stata un’estate drammatica per la Calabria, funestata da devastazione e morte. Stiamo agendo per tempo, attraverso un più attento presidio dei territori e un coinvolgimento attivo della cittadinanza nella salvaguardia dei nostri boschi. Durante la riunione, inoltre, la Giunta ha formalizzato alcune importanti nomine. Domenico Costarella è il nuovo direttore generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile. Fortunato Varone sarà direttore generale reggente del Dipartimento per lo Sviluppo economico. Salvatore Siviglia è stato nominato direttore generale reggente del Dipartimento Ambiente e urbanistica. Gianfranco Comito, infine, è stato indicato come direttore dell’Unità operativa autonoma che si occupa di transizione ecologica, acqua e rifiuti. Proseguiamo, così, nel processo di riorganizzazione della macchina burocratica regionale". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.