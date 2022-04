Quando vuole, la Calabria dimostra di non essere vittima di alcun destino perverso ed ostile ma, anzi, capace di scrivere e programmare il proprio percorso verso la crescita e lo sviluppo. La massiccia risposta che i comuni hanno fatto giungere all’indirizzo dell’amministrazione regionale dimostrano che c’è tanta voglia di partecipare dal basso al complessivo progetto di ripartenza della nostra terra.

È quanto dichiara l’associazione socio-politica La Nuova Longobucco – Verso il Futuro commentando positivamente il risultato ottenuto relativamente al bando asili nido: invertendo ogni pronostico la Calabria è fra le più virtuose regioni d’Italia per richieste di finanziamento nell’ambito del Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza (PNRR).

I comuni – aggiungono – soprattutto di fronte a un’opportunità preziosa come le risorse messe in campo, devono però essere agevolati, guidati e sostenuti attraverso adeguate professionalità ed idonei strumenti, atteso che le macchine amministrative sono spoglie di personale.

Complimentandosi con il Presidente Roberto Occhiuto e la Giunta per aver inaugurato e stimolato questo nuovo corso, l’Associazione socio-politica sottolinea l’importanza di misure come quella destinata a far crescere l’offerta di servizi educativi sia per la fascia 0-2 (asili nido), sia per la fascia 3-6 (scuole dell’infanzia), grazie alla realizzazione di nuovi spazi o alla messa in sicurezza di strutture già esistenti.

Opportunità come questa – aggiungono – anche per i centri dell’entroterra montano come Longobucco sono di fondamentale importanza per frenare lo spopolamento, garantire pari diritti ed offrire servizi di qualità alle famiglie che vi risiedono.