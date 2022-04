Italia viva è scesa in piazza con la sigla '#1000 piazze per l’Italia', per la prima volta sia per Mirto Crosia che per l’intera costa jonica. In Piazza Dante sono stati trattati diversi temi fortemente sentiti e attuali, come ad esempio, le normative family act, il valore della libertà e della pace e le problematiche del territorio. Organizzatori dell'iniziativa sono stati il responsabile al Mezzogiorno Caterina Urso e il coordinatore provinciale del tesseramento Italia viva Roberto Rizzuto, nonché Riccardo Voltarelli del comitato locale i quali, raccordatisi con Gianmarco Oliveri, coordinatore provinciale di Reggio Calabria, hanno organizzato, nello stesso giorno, #1000 piazze per l’Italia, allo scopo di rafforzare il radicamento di Italia viva sul territorio. Durante l'evento realizzato un video-collegamento fra Mirto e Reggio Calabria, per discutere delle azioni comuni da intraprendere. “Ho iniziato dalla mia cittadina, ha dichiarato l’avvocato Urso, perché il ruolo di responsabile al Mezzogiorno, conferitomi all’interno del partito di Italia viva, mi pone l’onere di dialogare con tutte le forze politiche che governano l’amministrazione di Crosia, con il sindaco e con la Regione perché è necessario un confronto e un’azione sinergica sul Pnrr, grande opportunità che i comuni e tutto il Mezzogiorno non possono perdere, come evidenziato dal senatore Ernesto Magorno nel corso del question time al Senato. Per tale motivo continueremo il nostro impegno nelle piazze dei comuni della valle del Trionto e della fascia ionica e con gli amministratori degli enti locali e della Regione, in sinergia con le linee guida del leader Matteo Renzi e i presidenti Teresa Bellanova ed Ettore Rosato”. Antonio Iapichino