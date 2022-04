La vera sfida strategica, in termini di destagionalizzazione dell’appeal e della complessiva proposta ricettiva, alla quale sono sempre più chiamate le destinazioni turistiche è quella del valore simbolico-esperienziale che un prodotto, una località, una regione o un evento riescono a mettere in gioco ed in circolazione, ovviamente su scala internazionale. Rispetto a questa prospettiva che è anche e soprattutto di crescita economica, l’investimento pubblico insieme a quello privato nel patrimonio identitario territoriale, la sua narrazione emozionale e la costruzione attorno ad esso di servizi e infrastrutture adeguate a determinare valore aggiunto durevole, rappresenta la sola uscita di sicurezza per competere nel mercato globale dei turismi. Tanto più per gli enti locali.

È quanto dichiara il Sindaco di Tropea Giovanni Macrì sottolineando che è con questa ambizione e con questa visione progettuale, a medio e lungo termine che Tropea, la sua amministrazione comunale in sintonia ed in sinergia con la rete associativa ed imprenditoriale continua a fare della Cipolla Rossa di Tropea Igp Calabria la principale leva di marketing territoriale 365 giorni l’anno.

In questa cornice di impegni e obiettivi condivisi e nel solco di una esperienza avviata negli anni scorsi, si inserisce La Tropea Experience – Festival della Cipolla Rossa, in programma da venerdì 29 aprile a domenica 1° maggio, nel cuore del nostro borgo tra i più bello d’Italia. L’evento è promosso insieme al Consorzio Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP.