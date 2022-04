La Feudo Liguori, un’azienda che si occupa della coltivazione delle vigne e della produzione di vini in Calabria, quest’anno ha desiso di partecipare, per la prima volta, al Vinitaly: il salone internazionale dei vini e distillati che si sta svolgendo a Verona dallo scorso 10 aprile e fino a mercoledì 13 aprile. Quattro giorni dedicati alla cultura del vino e dei distillati in generale. Giornate in cui ogni regione porta la propria terra in tavola. Diversificazione dell'offerta: degustazione, informazione e confronto le parole chiavi di ques'esperienza. Già ospite di Casa Sanremo nell’edizione 2022, Saverio Liguori, titolare dell’azienda, ha evidenziato come, anche questa nuova esperienza sia positiva, in grado di offrire scambio di idee, ampliamento delle conoscenze di altri imprenditori e produttori, sia a livello personale che per l’intera azienda.