Il giovane crosiota Antonio Vaglica, vincitore di Italia’s Got Talent 2022, è stato formalmente accolto dal Consiglio comunale di Crosia. Riunita in forma straordinaria, l'assemblea civica, presieduta da Francesco Russo, ha celebrato la vittoria del giovane talento emergente. Un tributo per il campione ionico che si è contraddistinto in ambito nazionale raggiungendo l’aspirato traguardo della vittoria del celebre show televisivo, condotto da Lodovica Comello, trasmesso in diretta tv sulle piattaforme Sky e NowTv, e la finale anche su Tv8. Sin dalla prima audizione Antonio Vaglica ha colpito favorevolmente la giuria, formata da Elio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. Idem dicesi per la finale. Il cantante crosimirtese, infatti, è riuscito ad averne la meglio sugli altri finalisti ottenendo il posto più alto del podio: il primo. Il Consiglio comunale della città in cui vive, appunto Crosia, ha ritenuto opportuno evidenziare questo risultato, attraverso una seduta straordinaria, nella consueta sala consiliare della delegazione municipale di Viale della Repubblica di Mirto. Un coro unanime fra i consiglieri di maggioranza e di minoranza. Tutti, indistintamente, a prescindere dai colori politici di appartenenza, come è giusto che sia in queste circostanze, hanno messo in risalto la bravura di Vaglica, ma anche gli sforzi, i sacrifici, lo studio e la perseveranza per il raggiungimento di un livello elevato di preparazione che gli ha consentito di ottenere il meritato riconoscimento. Un lavoro realizzato con abnegazione, grazie, anche, al supporto sistematico della sua famiglia. Nel corso della seduta del Consiglio comunale, oltre ai consueti interventi, i consiglieri e la platea hanno potuto rivedere le immagini più significative della trasmissione, sia inerenti l’ammissione in finale e sia la puntata conclusiva che lo ha incoronato vincitore dell’edizione 2022. Nel post Consiglio, la cerimonia si è conclusa con la consegna al gentile ospite di due targhe: una donata materialmente dal sindaco, Antonio Russo, a nome dell’intero Consiglio comunale di Crosia e un’altra consegnata dal consigliere regionale, capogruppo del M5S, Davide Tavernise, per conto del Consiglio regionale della Calabria. Al termine si è unita al positivo coro degli interventi anche la dirigente scolastica dell’Ic cittadino, Rachele Donnici. Antonio Iapichino