Sabato 2 aprile 2022 alle ore 15.30, nella Chiesa "Santa Teresa del Bambin Gesù" a Cosenza si terrà una conversazione su "Francesco di Paola il nostro santo"; all'incontro interverranno il parroco, don Dario De Paola e Demetrio Guzzardi, rettore dell'Universitas Vivariensis. L'iniziativa rientra nel novero degli incontri periodici organizzati dalla Parrocchia di Santa Teresa per far conoscere il ricco patrimonio di opere d'arte moderne presenti nella Chiesa. La conversazione si terrà davanti il grande mosaico del santo paolano, realizzato negli anni Settanta dalla ditta Mellini di Firenze, su disegno del prof. Giovanni Bassan di Belluno. Il parroco di Santa Teresa in una nota ha voluto ricordare quanto disse Giovanni Paolo II ai giovani cosentini, che in occasione della visita in Calabria (5-7 ottobre 1984) del papa polacco con una fiaccolata andarono a salutarlo davanti al Santuario di Paola: "San Francesco di Paola è un calabrese, un santo di questa regione, un santo di questa terra, un santo di questo popolo. Si sente la forza del suo spirito, della sua fede, della sua speranza e della sua carità nella vita di questo popolo e specialmente nella vita di voi giovani".