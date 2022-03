L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianni Papasso, soprattutto in questo particolare periodo storico, ritiene che lo sport e l’attività fisica all’aria aperta costituiscano un importante momento di socialità, oltre che di benessere fisico e psichico e, per questo motivo, ha deciso di realizzare due aree fitness, una a Cassano centro e una a Sibari, utilizzando le risorse stanziate per le annualità 2021 e 2022. A tale riguardo, l’organo esecutivo, riunitosi sotto la presidenza del primo cittadino, assistito dal segretario generale Ciriaco Di talia, ha discusso e approvato il progetto definitivo/esecutivo “Palestre a cielo aperto: realizzazione aree fitness a Cassano e Sibari” – Lotto 1: Area fitness Ponte del Treno e Lotto 2: Area fitness Centro Servizi, redatto dal Geom. Pasquale Chidichimo della 3° Area Lavori Pubblici dell’ente locale, il cui importo complessivo ascende a € 96.927,50. Nell’atto deliberativo, dichiarato immediatamente esecutivo, si evidenzia che l’importo complessivo di € 96.927,50 sarà finanziato con il contributo di cui al DPCM del 17/07/2020, che definisce le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione. Al Responsabile dell’Area III Lavori Pubblici è stato dato mandato di predisporre tutti gli atti necessari e consequenziali per la realizzazione dell’intervento. Il Lotto Uno, sarà realizzato a Cassano centro nell’area del Giardino attrezzato in Rione Ponte del Treno. Il Lotto Due, invece sarà realizzato a Sibari nell’area di contorno al centro Servizi, nell’area verde al lato del fabbricato ex sede del Consorzio di Bonifica. In progetto, è previsto l’inserimento in entrambi i lotti una serie di 8 attrezzi ginnici per favorire la PALESTRA ALL’APERTO. Il giardino del Rione Ponte del Treno è nella disponibilità del patrimonio del Comune di Cassano Allo Ionio, mentre l’area del Centro Servizi di Sibari destinata a verde ed a palestra all’aperto è nella disponibilità del Comune di Cassano Allo Ionio su disposizione del Consorzio di Bonifica.