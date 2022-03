Il giovane talento di Crosia Mirto, Antonio Vaglica, pronto ad affrontare la finale di Italia’s Got Talent 2022 in programma per domani sera (mercoledì 23 marzo). La sua voce dirompente aveva convinto i quattro giudici della gara a dargli, già nella fase preliminare, il “golden buzzer” e spedirlo direttamente alla fase finale. Adesso è arrivato il grande momento, quello che potrebbe essere della consacrazione per un giovane artista calabrese che ha fatto della sua voce uno strumento di inestimabile valore. La finale di Italia’s Got Talent 2022 sarà trasmessa in diretta Tv sulle piattaforme Sky e NowTv e su Canale 8 (canale 8 digitale terrestre), domani sera alle ore 21. Il sindaco Antonio Russo invita tutti i cittadini calabresi a sostenere l’artista di Crosia Mirto. "La voce di Antonio Vaglica dice il sindaco Russo, è un patrimonio per la comunità di Crosia Mirto e per tutta la Calabria. Il momento della finale di una competizione è sempre un momento emozionante e che porta con sé un carico di tensione e commozione per il protagonista. Noi vogliamo fare sentire ad Antonio tutta la nostra vicinanza, tutto il nostro affetto ed il nostro sostegno sicuri che se tutti faremo la nostra parte, attraverso il televoto, potremo aiutare questo nostro concittadino a coronare un sogno. Non solo, Antonio Vaglica ha dimostrato di avere un talento fuori dal comune, forse, se avesse vissuto in una qualsiasi altra parte d’Europa avrebbe avuto un strada spianata. In Calabria e al Sud, invece, è ancora difficile farsi strada per un artista. Ecco perché sarebbe bello che siano i calabresi stessi a spingerlo e motivarlo lungo la strada canora. Domani sera ho ritagliato apposta un po’ del mio tempo, ormai completamente assorbito dall’attività amministrativa, per seguire la trasmissione televisiva e sostenere la Voce di Crosia Mirto"