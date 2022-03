Concluso con successo nei giorni scorsi il progetto “Service learning per un orientamento consapevole che parte dalla scuola”. Il progetto ha avuto come destinatari 87 studenti delle classi quarte e quinte del Liceo “Pietro Metastasio” di Scalea. La sua finalità è stata quella di promuovere la capacità di interagire e lavorare con gli altri, l’abilità nella risoluzione dei problemi, la creatività, il pensiero critico, la consapevolezza, la resilienza e l’attitudine di individuare le forme di orientamento e sostegno disponibili per affrontare la complessità e l’incertezza dei cambiamenti. La realizzazione degli interventi di orientamento formativo interamente online su piattaforma dedicata con cinque moduli di 10 ore ciascuno, è stata affidata all’Associazione Arca affiancata dall’associazione Didascalabria e dalla Fondazione ITS Elaia Calabria.

Di notevole interesse l’incontro conclusivo del progetto che ha visto la presenza di Luca Napolitano e Edoardo Finizio di Randstad Bologna, agenzia del lavoro tra le più importanti in Italia che dal 1999 fornisce servizi legati al lavoro. I due professionisti hanno approfondito con i ragazzi l’argomento delle Soft skills e parlato del mondo del lavoro con le future opportunità e le nuove tendenze da valutare prima di intraprendere il percorso universitario.

“In tale ambiente di apprendimento online – ha dichiarato Laura Tancredi, ds del Liceo Metastasio, - sono state stimolate competenze trasversali, quali: l’autonomia, la creatività, la capacità di risolvere i problemi, la comprensione della complessità dei vari linguaggi, la capacità di lavorare e saper interagire in un gruppo, la precisione e resistenza allo stress”.

"L’intento - ha evidenziato Michele Capalbo, Direttore ITS Elaia Calabria - è stato quello di analizzare il portafoglio di competenze trasversali possedute degli studenti, in modo da incrementarlo, attraverso dei piani di apprendimento dedicati e attività di coaching.

Obiettivo finale, quello di rafforzare le career skills degli studenti, al fine di favorirli nel cogliere le opportunità che si presentano in previsione dei cambiamenti della società e del mondo del lavoro di domani"

“L'associazione – ha affermato Angelo Napolitano, presidente ARCA - ha svolto il suo ruolo in quanto soggetto accreditato per i “Servizi per il Lavoro”, che da oltre dieci anni collabora col mondo della scuola in Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), ex alternanza scuola lavoro (ASL)