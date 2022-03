Riprendono finalmente le attività per i 250 tirocinanti che operano nei comuni di Campana, Bocchigliero e Longobucco. È stata prorogata dalla Regione Calabria la relativa convenzione per ulteriori sei mesi. A esprimere soddisfazione per il mantenimento di un impegno assunto sono Katia Pellegrino e Domenico Romano, già consiglieri comunali del gruppo La Nuova Longobucco i quali sottolineano come "il risultato conseguito sia il frutto dell’impegno e della determinazione messi in campo in questi mesi e per l’attenzione e la disponibilità dimostrate in particolare dagli assessori Fausto Orsomarso e Gianluca Gallo. Sono 250 i tirocinanti che dopo aver già effettuato sei mesi di formazione e sei di tirocinio, nell’ambito del progetto pilota Inclusione sociale, ambiente e valorizzazione delle risorse boschive nelle aree della Sila Greca, continueranno a prestare lavoro nei comuni. A Longobucco restano impiegati operatori forestali, guardie ecologiche, operatori informatici e operatori socio-assistenziali".