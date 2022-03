“Abbiamo chiesto ad Ernesto Magorno di assumere il ruolo di nuovo coordinatore regionale di Italia Viva in Calabria. La sua esperienza e la sua competenza sono garanzie per continuare la crescita del partito nella regione”. Così in una nota Ettore Rosato e Teresa Bellanova, che hanno anche espresso gratitudine al lavoro finora svolto da Davide Lauria.