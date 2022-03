"Sapere che tra i migliori studenti dei corsi di Studio del dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università della Calabria c’è anche una nostra concittadina, non può che riempirci di orgoglio. Esempi di merito e competenza come il suo ci spronano a guardare al futuro di questo angolo di Calabria e alla classe dirigente di domani con positività e speranza". A complimentarsi con Isabella Russo per il prestigioso riconoscimento che premia l’impegno e la dedizione nello studio è il sindaco di Caloveto, Umberto Mazza, augurandole, una brillante carriera lavorativa. A Russo è stato conferito il Premio annuale degli studenti 2021. La cerimonia di consegna di attestati e gadget dedicati è avvenuta nei giorni scorsi nel Campus di Arcavacata, alla presenza del Direttore del Dipartimento, prof. Roberto Gaudio, della Coordinatrice del Corso di Laurea e Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, prof.ssa Gabriella Mazzulla e del Vice-Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura, prof. Paolo Lonetti. Migliori risultati in termini di voto di laurea, durata degli studi ed età anagrafica nell’anno 2021. Sono questi i criteri che hanno determinato l’assegnazione del Premio alla dottoressa in ingegneria edile - architettura calovetese e ad altri 8 neo laureati.