Che la Calabria avesse un grande cuore si sa, e lo sta dimostrando anche nella vicinanza al popolo ucraino colpito dalla guerra, con aiuti concreti, ognuno a proprio modo e secondo le proprie possibilità. Donazioni in denaro, abbigliamento per adulti e bambini, prodotti per l'igiene, cibo a lunga conservazione, medicinali, kit di primo soccorso. Anche ad Amendolara, comune dell'Alto Jonio cosentino, la favola della solidarietà non delude. In pochi giorni, tanti i beni di prima necessità raccolti grazie all'altruismo dei cittadini amendolaresi e dei comuni limitrofi, che non si sono sottratti al grido d'aiuto delle popolazioni in difficoltà.

L' iniziativa è partita, una settimana fa, dal Coordinamento Civico "S.O.S. Ucraina", una rete solidale nata dal basso, che vede associazioni, gruppi politici, chiesa e scuola, insieme per il nobile fine umanitario.