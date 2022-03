“Le associazioni "Prociv Gaetano Gallo “, "Auser –Un popolo attivo”, "Auser Corigliano", Il "WWF Corigliano Rossano Calabria Citra", nonché il partito "Europa Verde-Verdi" e la fondazione "Migrantes", in questi giorni hanno messo a disposizione le proprie sedi ed i propri volontari per la raccolta di beni di prima necessità che, attraverso canali diretti e consolidati, arriveranno al popolo ucraino che, come sappiamo, sta attraversando una drammatica crisi umanitaria. Ci è parso doveroso fare la nostra parte, non solo attraverso manifestazioni di solidarietà al popolo dell'Ucraina, ma anche attraverso aiuti concreti a sostegno dei bambini, delle donne e degli uomini ucraini.

I punti di raccolta individuati saranno i seguenti :

Sede dell’associazione "PROCIV Gaetano Gallo" in contrada Amica ( struttura dietro le scuole), tutti i pomeriggi da lunedì a venerdì dalle 17.00 alle 19.00;

Sede dell’ associazione "WWF Corigliano Rossano – Calabria Citra" in via B. Telesio N.38 allo scalo di Rossano, tutti i pomeriggi da lunedì a venerdì dalle 17.00 alle 19.00;

Sede dell’associazione "Auser Corigliano" via Lucania n.2, il lunedí, il mercoledí e il venerdí dalle 9.30 alle 11.30.

La raccolta, per facilitare le operazioni di stoccaggio ed invio, è relativa esclusivamente ai seguenti generi:

ALIMENTI A LUNGA SCADENZA - riso, pasta, cibo in scatola, prodotti a lunga conservazione, omogeneizzati e alimenti per bambini.

PRESIDI SANITARI - bende, cerotti, pannolini, assorbenti, pannoloni per anziani, prodotti per l’igiene, disinfettanti, alcool, cotone, garze.

VESTIARIO: coperte, abiti pesanti per adulti e bambini.

FARMACI - Tachipirina, antidolorifici, analgesici, medicinali ad effetto antivirale e mucolitico”.