“L’ Aiparc, Associazione italiana parchi culturali, sezione territoriale di Cosenza, in occasione dell' 8 marzo, continua con più vigore la campagna sulla toponomastica al femminile. "Non vogliamo mimose, non chiediamo festeggiamenti ma che venga rispettata la parità di genere nella toponomastica dei Comuni della Calabria". E' quanto afferma in una nota Anna Maria Ventura dell'AIParC Cosenza. La sessa evidenzia che "il 2 marzo una delegazione dell’associazione incontrerà a Casali del Manco il Sindaco del Comune, Stanislao Martire, il quale, sensibile alla richiesta sulla toponomastica al femminile dell'Aiparc, ha inteso convocare una rappresentanza dell'Associazione per discutere nomi, tempi e modalità. È prevista una visita, in località Macchia, dello stesso Comune, alla biblioteca Gullo e alla casa museo Fausto Gullo, colui che per primo ebbe l'idea dell’Assemblea Costituente, per ricordare un calabrese che, insieme ad altri, contribuì all' affermazione dei diritti della donna sanciti nella Costituzione". Inoltre, "in marzo l'Aiparc, insieme ad Associazioni femminili del territorio - prosegue Anna Maria Ventura - presenterà il libro di Nella Matta “In Cammino verso i diritti. Le Madri Costituenti” Editrice Ionia. Per I'8 marzo, quindi, lanciamo un appello alle Amministrazioni Comunali della Calabria: non mimose, ma strade alle donne. L’Intitolazione di strade, piazze, aree verdi e spazi pubblici alle donne non è solo una questione formale. È una richiesta portata avanti da tempo in tutta Italia da specifiche associazioni e movimenti con l’intento di superare, anche attraverso la costruzione di una memoria collettiva, l’esclusione delle donne dalla storia e dalla sua narrazione ufficiale”.