Cosenza avrà la sua Casa della comunità, prevista nel PNRR. Si avvia alla concretizzazione, così, uno degli obiettivi prioritari e fondamentali dell'Amministrazione comunale e del Sindaco Franz Caruso: la sanità di prossimità. Dopo la proficua interlocuzione portata avanti con l'ASP di Cosenza dal Sindaco Franz Caruso e dal Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca è stato individuato il sito dove nascerà la Casa della comunità della città di Cosenza. Si tratta dei locali dove è attualmente ubicato il Comando della Polizia Municipale di via Bendicenti che sarà trasferito altrove. “La Casa della Comunità – hanno sottolineato con soddisfazione il Sindaco Franz Caruso e il Presidente del Consiglio comunale Mazzuca - sarà un importante presidio che ha la finalità di portare all'interno della nostra città, oltre alla realizzazione del nuovo Ospedale, una sanità sempre più efficiente che possa dare delle risposte immediate ai bisogni dei cittadini senza dover far riferimento alla struttura ospedaliera, che, in questo modo, potrà essere così sgravata da attività differibili o gestibili in altra sede. Sarà, inoltre, un punto di riferimento continuativo per la popolazione, con l'obiettivo di assicurare la prevenzione della salute e la presa in carico della comunità di riferimento”. L'ufficializzazione dell'assegnazione alla città di Cosenza della Casa della Comunità si è avuta questa mattina con la comunicazione della Regione Calabria che ha informato sia il Sindaco Franz Caruso che il Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca dell'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione comunale. Tanto Franz Caruso, quanto Giuseppe Mazzuca hanno inteso ringraziare il Presidente della Giunta regionale della Calabria, Roberto Occhiuto. La Casa della Comunità è una struttura sanitaria che promuove un modello di intervento multidisciplinare, dove è possibile fruire di prestazioni di carattere sociale e di integrazione socio-sanitaria. Un importante punto di riferimento per la comunità, in quanto luogo dove il cittadino può trovare una risposta adeguata alle diverse esigenze sanitarie o socio-sanitarie. Nella Casa della Comunità di Cosenza, al fine di poter fornire tutti i servizi sanitari di base, il medico di Medicina Generale e il pediatra di libera scelta lavoreranno in équipe, in collaborazione con gli infermieri di famiglia, gli specialisti ambulatoriali e altri professionisti sanitari. La presenza anche degli assistenti sociali rafforzerà il ruolo dei servizi sociali territoriali nonché una loro maggiore integrazione con la componente sanitaria assistenziale. La figura chiave nella Casa della Comunità sarà l’infermiere di famiglia, già introdotta qualche anno fa e che, grazie alle sue conoscenze e competenze specialistiche nel settore delle cure primarie e della sanità pubblica, diventa il professionista responsabile dei processi infermieristici in famiglia e comunità.