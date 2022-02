Il Comune di Cosenza ha pubblicato, nella sua qualità di ente avvalso dell'Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della regione Calabria, la gara europea, a procedura telematica aperta, per l'appalto di affidamento dei servizi tecnici inerenti l'architettura e l'ingegneria relativi agli interventi di mitigazione del rischio frana nel centro storico e nelle aree contermini.

Il bando di gara è pubblicato sia sull'albo on line del Comune ( https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_436397_0_2.html che sulla trasparenza (https://cosenza.etrasparenza.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_837399_876_1.html ) .

La procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico Piattaforma di e-procurement del MEF attraverso il portale “acquisti in rete PA” accessibile all’indirizzo https://www.acquistinretepa.it .

I termini per la presentazione delle domande relative al bando di gara pubblicato oggi dal Comune di Cosenza scadranno il prossimo 8 marzo, alle ore 12,00.

Il bando riguarda l'affidamento del servizio attinente l'architettura e l'ingegneria per l'espletamento della progettazione definitiva, esecutiva, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione attinente gli interventi di mitigazione del rischio frana nel centro storico e nelle aree contermini. La pubblicazione del bando di gara segue la deliberazione con la quale la Giunta comunale, presieduta dal Sindaco Franz Caruso, aveva approvato qualche settimana fa il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio frane. L'area degli interventi riguarda tre macroaree che comprendono tutto il centro storico ed anche le frazioni di Donnici, Borgo Partenope e Sant'Ippolito. Gli 11 interventi che saranno avviati dopo l'aggiudicazione della gara metteranno la parola fine ad una vicenda molto lontana nel tempo e saranno finalizzati a porre finalmente in sicurezza vaste aree di territorio comunale reiteratamente minacciate negli anni da continui pericoli di frane e smottamenti.