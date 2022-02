Iniziano le visite delle scuole all'Officina Pitagorica di Crotone, che diventa sempre più un luogo pregno di cultura, etica e arte. I primi studenti a presentarsi davanti alla maestosa statua di Pitagora in costruzione sono stati, in due differenti giornate, quelli delle classi del Liceo Artistico di Crotone, i quali hanno potuto seguire delle lezioni speciali e trascorrere delle ore immersi nell'arte e nella cultura, approfondendo un messaggio filosofico e etico universale che fonda le sue radici nell'antica Kroton italica e pitagorica.

Studenti e docenti sono rimasti entusiasti nell'ammirare come dai blocchi dell'argilla delle colline crotonesi della Vrica stia prendendo così forma una statua possente, alta oltre tre metri e mezzo, carica di messaggi che rappresentano la storia e il territorio. Oltre il grande monumento tutti i partecipanti hanno visionato le altre opere d'arte per poi mettere mano ai pennelli per dedicarsi loro stessi alla creazione di disegni e dipinti.

La costruzione del monumento a Pitagora procede spedita grazie al grande lavoro svolto dal maestro Gaspare Brescia, seguito da tutto il suo staff, sostenuto dalla Nuova Scuola Pitagorica e dalle tante altre persone e organizzazioni che da varie parti della Calabria, fin anche dall'estero, stanno donando un contributo a sostegno della costruzione della Statua di Pitagora a Crotone.

Il progetto promosso dalla Nuova Scuola Pitagorica è aperto a tutti. Qualsiasi altra associazione, impresa, organizzazione o liberi cittadini possono contribuire e prenderne parte, suggerendo iniziative e sostenendo la raccolta fondi. La stessa Officina Pitagorica è aperta e visitabile mattina e sera. Un motivo in più per vivere la città di Crotone e impegnarsi per il suo risveglio socio-culturale ed economico.