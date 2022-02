Il vice sindaco Antonino Mungo e l’assessore Annamaria Bianchi, in rappresentanza del Comune di Cassano All’Ionio, nella mattinata di ieri, hanno partecipato alla conferenza stampa di Presentazione del Progetto complesso “Uffici di Prossimità”, a valere su Pon Governance e Capacità istituzionale, tenutasi presso la Sala Verde della Cittadella Regionale, riguardante la presentazione del progetto complesso “Uffici di Prossimità”, che vede protagonisti il Ministero di Grazia e Giustizia , la Regione Calabria, i Tribunali e gli Enti Locali. I lavori sono stati caratterizzati dalla presenza e dagli interventi esplicativi del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, dal Vice Presidente Giusi Princi, dai Presidenti delle Corti d’Appello di Catanzaro e Reggio Calabria, dai Procuratori Generali di Catanzaro e Reggio Calabria, e dagli Uffici tecnici regionali. L’iniziativa, è servita, soprattutto per attivare un confronto costruttivo sul tema in discussione, finalizzato ad unificare le azioni di intervento sui territori. Il Comune di Cassano, figura tra i comuni capofila che hanno aderito al progetto. Infatti, nel dicembre dello scorso anno, con apposito atto deliberativo della giunta comunale, venne costituito l’Ufficio Comunale di Prossimità e successivamente il primo cittadino, Gianni Papasso, partecipò alla stipula del Protocollo d’intesa tra le parti con cui sono state definite le competenze e i compiti di ciascuna: Comune di Cassano All’Ionio – Regione Calabria – Tribunale di Castrovillari. Gli Uffici di Prossimità, hanno riferito il vice sindaco Mungo e l’assessore Bianchi, nelle realtà locali, sono destinati a garantire tutela e supporto alle fasce più deboli della popolazione, soprattutto nel settore della volontaria giurisdizione e in altri servizi, come il recupero della modulistica e il supporto nella compilazione delle diverse istanze da presentare in Tribunale. In tali uffici, hanno aggiunto, opererà personale dell’ente, appositamente formato per rispondere alle esigenze dell’utenza.