Vogliamo cogliere questa occasione per ringraziare nuovamente gli ospiti che hanno preso parte alla nostra prima assemblea, in particolare abbiamo avuto il piacere di ospitare Donatella Cristiano, Maria Teresa Nardo e Veronica Stellato, che in qualità di tecnici ci hanno dato tantissimi spunti di riflessione e confronto interno, mostrando criticità e punti di forza della possibile unione di un’area vasta. E poi, ovviamente, il sindaco di Cosenza Franz Caruso, che invece ci ha raccontato la sua visione di quest’area vasta con Cosenza al centro, con cui adesso sappiamo che dovremo confrontarci e di cui abbiamo avuto una visione molto chiara e sincera. E' quanto evidenziano in una nota diramata alla stampa i referenti delsodalizio Innova Rende.

“La nostra assemblea - sottolinea Lorenzo Principe, segretario dell’Associazione Innova Rende - aveva come obiettivo avviare un confronto e un dibattito su quello che è l’inevitabile futuro della realtà che vede coinvolte e legate Cosenza, Rende, Castrolibero, Montalto e, perché no, Castiglione Cosentino, Rose e Zumpano: una vasta area di comuni uniti che possano ottimizzare i servizi per avere maggiore qualità e magari costi inferiori sulle casse comunali. E leggendo i quotidiani e il web quest’obiettivo è stato ampiamente raggiunto, seppur con qualche sterile polemica di troppo.

Di sicuro non era il luogo per “definire” cosa accadrà nel prossimo futuro o per sposare una visione anziché un’altra. Il confronto oltre l’orizzonte che cercavamo era quello che nella serata di giovedì è venuto fuori in maniera prepotente: da una parte dati tecnici ed esperienze che ci hanno rappresentato come la nostra area urbana allargata abbia delle potenzialità; dall’altra una visione politica, condivisibile o meno, ma di peso perché espressa dal primo cittadino (appena eletto) della città capoluogo di provincia nonché più popolosa e centrale dell’area urbana. E questo risultato lo portiamo a casa con orgoglio, perché adesso sapremo su quali temi lavorare nei prossimi mesi per fare le nostre proposte e strutturare la nostra visione che in parte potrà essere complementare a quanto ascoltato, in parte alternativa.”

Questo momento di dialogo e approfondimento che molti hanno ridotto alla mera scelta di dove posizionare o meno l’ospedale, mostrando quelle posizioni campanilistiche di cui spesso ci lamentiamo in tanti contesti, è stato invece utile per definire ancora di più il posizionamento di Innova come forza sociale e politica alternativa a quanto già presente e attivo nel territorio rendese. Se l’approccio e il metodo sono differenti, sicuramente saranno differenti anche i risultati, questo è il nostro auspicio per il lavoro che stiamo svolgendo in questi primi 12 mesi di attività.

“In quest’ottica sicuramente nei prossimi mesi cercheremo di coinvolgere l'Università della Calabria nel confronto sul tema dell’area urbana - chiarisce Gianluca De Rango, dirigente di Innova Rende - poiché senza le competenze e il contributo fattivo della nostra “grande potenza” industriale e intellettiva, l’area urbana non può avere lo sviluppo ottimale e avviare un percorso di vera crescita che sia innovativo, sostenibile e inclusivo. Abbiamo fatto questo primo passo, cui ne seguiranno tanti altri da intraprendere insieme a chi vorrà sedersi e confrontarsi, con la pazienza di ascoltare gli altri e la voglia di coniugare idee per il bene comune e creare una realtà più forte per tutti e non con il mero scopo di veder primeggiare le proprie idee o la propria terra d’origine.”