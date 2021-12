Il referente della sezione cittadina della Lega Salvini, Antonio Vitale, ha strutturato un evento in memoria di tutte le donne vittime di violenza. Durante l’iniziativa, realizzata in Piazza del Popolo, a cui ha preso parte attiva la consigliere regionale della Calabria Simona Loizzo, è stata evidenziata l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica su questo delicato tema. Il dottore Vitale ha messo in luce che “l’argomento relativo alla violenza sulle donne è sempre più attuale. Vige ancora in molti uomini – ha detto - quella concezione arcaica del maschio superiore alla femmina, della sottomissione della donna all’uomo, della concezione della donna come possesso”. Vitale spera “dietro suggerimento dell’onorevole Loizzo, di poter creare, come forza politica, uno sportello d’ascolto anche nel piccolo borgo della Sila Greca. Non voglio – ha concluso - che questo giorno sia solo un ricordo fine a se stesso, ma è giusto lasciare un segno tangibile”. Simona Loizzo ha introdotto l’argomento con la famosa Legge n. 69/200, il cosiddetto “Codice rosso”, rammentando che all’epoca il Governo era composto da Lega e Movimento 5 Stelle. La stessa consigliera regionale ha ricordando Roberta Lanzino, vittima di un’atroce violenza. Infine, ha fatto riferimento al “nuovo bonus sulle donne vittime di violenza, il “reddito di libertà”, che eroga fino a 400 euro”. Antonio Iapichino