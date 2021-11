Responsabilità sociale e solidarietà, la Calabria con iGreco ancora una volta protagonista insieme a partner internazionali all’evento sociale promosso dalla Fondazione per l’Infanzia Ronald Mc Donald ospitato a Milano negli Ibm Studios, la casa di vetro dell’innovazione tecnologica. A partecipare e a farsi interpreti dell’orgoglio di poter rappresentare la Calabria del fare, che piace ed emoziona, sono stati Giancarlo e Tommaso Greco che nel solco della partnership, non solo commerciale, ormai storica, avviata oltre dieci anni fa con la catena internazionale, hanno confermato impegno e sinergia per costruire e condividere valore.

RiPartiamo insieme. È, questo, il tema della cena sociale che ha fatto da cornice all’asta di beneficienza per sostenere le iniziative della Fondazione e che è stata accompagnata nelle diverse portate dal Masino (Uve Nero di Calabria) e dal Gran Cuvèe Millesimato (uve Gaglioppo) iGreco. Tra gli altri partner, anche Coca Cola, Inalca e Amadori.