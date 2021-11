"Il Superbonus 110% viaggia spedito anche in Calabria. Secondo gli ultimi dati pubblicati da Enea aggiornati al 30 settembre 2021, sono 1.972 i cantieri attivi sul nostro territorio per 326,9 milioni di euro di interventi già ammessi a detrazione di cui 219,8 milioni per lavori già conclusi".

È quanto fa sapere la deputata del Movimento 5 Stelle, Elisa Scutellà, dando risalto ad una misura voluta proprio dalla delegazione parlamentare pentastellata che sta dando grandissimi risultati in termini ambientali, urbanistici e di efficientamento energetico oltre che una importante ricaduta occupazionale.

"Il meccanismo fiscale previsto per il Superbonus che, come Movimento 5 Stelle abbiamo avuto l’intuizione di ideare – precisa la Scutellà - sta permettendo a milioni di cittadini di effettuare interventi per avere una casa più sicura ed efficiente dal punto di vista della dispersione energetica e quindi di risparmiare sulla bolletta".

"La nostra misura – aggiunge - ha inoltre avuto un impatto dirompente per il rilancio di un settore, quello dell’edilizia, che ha permesso di creare nuovi posti di lavoro: sono 92.000 in più a giugno 2021 rispetto allo stesso mese dell’anno prima, 52.000 dei quali a tempo indeterminato".

"Abbiamo fortemente voluto e lavorato incessantemente per la sua proroga – precisa - e poi per l’estensione della stessa anche alle abitazioni monofamiliari ma vi è un ulteriore passo che dobbiamo compiere innalzando il limite Isee che ci è stato proposto. Auspico che durante l’iter parlamentare le altre forze politiche – conclude - siano concordi e non remino contro i cittadini e contro uno strumento che vale 12 miliardi di Pil e 150mila posti di lavoro l'anno".