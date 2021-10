Si chiama “Donne allo specchio” la mostra fotografica promossa dall’associazione di volontariato Ali Rosa in collaborazione con le ACLI (Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani) di Cosenza e con il supporto del CSV Cosenza. Le foto sono di Salvatore Tambato.

La mostra sarà visitabile durante l’evento di presentazione che si terrà sabato 6 novembre, dalle 15.30 alle 19.30. Dopo i saluti di Caterina De Rose, presidente provinciale ACLI Cosenza e di Santina Bruno, responsabile regionale e coordinamento Donne ACLI Calabria interverranno Lidia Borzì, membro della presidenza nazionale delle ACLI e presidente provinciale ACLI di Roma, in collegamento da remoto Paolo Ricotti, presidente nazionale patronato ACLI, Gianfranco Filippelli, primario di oncologia dell’ospedale di Paola, Antonella Ricioppo, presidente Ali Rosa e Maria Rosita Campagna, psiconcologa. Ali Rosa è una organizzazione di donne operate di tumore al seno. Nasce nel 2017 proprio per migliorare la qualità della vita delle donne in terapia oncologica.