700 anni dalla morte del Sommo Poeta, la Calabria con l’esperienza imprenditoriale e familiare guidata dall’agrichef Enzo Barbieri protagonista dell’esperimento culturale di reinterpretazione della cucina di quel tempo che il Sommo Poeta non seppe apprezzare. - Dante, cosa ti sei perso! È, questo, il titolo del ricettario che raccoglie le proposte di chef e pasticceri di tutta Italia.

Scritto a 4 mani da Luca Lattarini e Guido Stecchi, edito dall’Accademia delle 5T, il volume è stato presentato nei giorni scorsi nel corso della speciale edizione del Vinitaly, nello spazio dedicato agli incontri e agli approfondimenti che hanno visto protagonista lo stesso Ambasciatore della Calabria Straordinaria, Enzo Barbieri.

Polpettine con le erbe minute in brodo di cavolo. È la ricetta di pagina 43 preceduta dalla presentazione della Famiglia Barbieri, da oltre 50 anni modello di accoglienza affacciato sulla Città d’Arte di Altomonte, tra i Borghi più belli d’Italia e promotore di quella cucina autentica che esalta tradizioni, prodotti della terra, cultura contadina e turismo esperienziale

La citazione culinaria a Dante, in occasione dei 700 anni dalla sua scomparsa, segue a quella dedicata a Leonardo Da Vinci. È il secondo libro di una collana dedicata a ricette storiche proposte da cuochi e pasticceri in modo il più possibile fedele alloro tempo e molto buone, oltre che interessanti, anche per i gusti di oggi.

Un ricettario per celebrare Dante, parco nel mangiare e severo con i golosi – si legge nella sinossi del volume - non è così paradossale perché il sommo poeta è il padre della lingua italiana e i codici gastronomici del suo tempo rappresentano un esercizio di studio straordinario per l'evoluzione dei diversi volgari fino all'emergere come lingua italiana del toscano di Dante. Ma non solo, Dante è un testimone del suo tempo e il racconto della storia non può prescindere dal cibo, bisogno primario ma pure fonte di piacere e prestigio politico.