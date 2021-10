Bisogna continuare ad offrire, ciascuno nel proprio ambito, il proprio contributo per promuovere oltre i confini regionali l’immagine di una Calabria dell’agroalimentare di qualità, capace di trasmettere alle nuove generazioni la passione per la terra e per quell’identità che guarda al futuro, alla ricerca e all’innovazione, profumando di storia e tradizione.

È questo l’auspicio ribadito Filomena Greco dell’area marketing del gruppo iGreco, esprimendo soddisfazione per i riconoscimenti nazionali ed internazionali che continuano a premiare questa visione portata avanti con orgoglio, soddisfazione e responsabilità sociale.

Il Masino Nero di Calabria Rosso IGP Calabria 2017 iGreco è per il Vinoway Wine Selection tra i migliori vini d’Italia. Si è classificato nella Selezione Oro.

È stata la stessa Filomena Greco, nei giorni scorsi a partecipare alla kermesse organizzata dall’Associazione Culturale e di Promozione Vinoway Italia che ha selezionato i vincitori di questa edizione che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 88/100 fino a 97/100 su 4000 campioni.

Tra le mille difficoltà che vive oggi l’agricoltura – ha dichiarato la Greco - continueremo a rappresentare un territorio che necessita di riconoscimenti. Grazie ai nostri collaboratori, a coloro che ogni giorno con il loro lavoro rendono possibile tutto ciò contribuendo a migliorare il mondo.

iGreco sono stati protagonisti nei giorni precedenti anche all’edizione 2021 dei Reader Awards di Food and Travel Italia, l'edizione italiana del magazine internazionale di enogastronomia e viaggi più conosciuto al mondo, che, ospitata nella prestigiosa cornice del San Barbato Resort Spa & Golf a Lavello in Basilicata, ha visto riconoscere il premio speciale di PROGETTO VINO DELL’ANNO al Wine Research Team di cui l’Azienda è partner, promosso da un Comitato scientifico presieduto da Riccardo Cotarella, enologo internazionale che da anni affianca la realtà imprenditoriale.