Sarà necessario il turno di ballottaggio per conoscere il nome del nuovo Sindaco di Cosenza che succederà a Mario Occhiuto. A contendersi la poltrona di primo cittadino, domenica 17 e lunedì 18 ottobre, saranno Francesco Caruso che al primo turno è stato sostenuto da 8 liste ( Bella Cosenza, Fratelli d'Italia, La Cosenza che vuoi, Forza Cosenza – Francesco Caruso Sindaco, Coraggio Cosenza, Occhiuto per Caruso Visione Continuità, Unione di Centro Calabria e Lega Salvini Calabria) totalizzando 13.132 voti, pari al 37,43%, e Francesco Alessandro Caruso detto Franz (3 le liste che lo hanno sostenuto al primo turno: Partito Socialista Italiano, Partito Democratico, Franz Caruso Sindaco) che ha, invece, totalizzato 8.342 voti, pari al 23,78%. Il primo turno elettorale, al termine dello scrutinio delle 82 sezioni cittadine (apertosi questa mattina alle 9,00 e conclusosi ufficialmente alle 23,47) ha visto al terzo posto il candidato a Sindaco Francesco De Cicco con 4.861 voti, pari al 13,85%. De Cicco era sostenuto da 6 liste (Sindaco Cosenza per il sociale con Francesco De Cicco Sindaco, Si Amo Cosenza De Cicco Sindaco, Pensiero Azione PPA Popolo Partite Iva la politica dei giovani De Cicco Sindaco, Cosenza Libera Francesco De Cicco Sindaco, Sette Colli Francesco De Cicco Sindaco, Francesco De Cicco Sindaco). Subito dopo De Cicco, Bianca Rende (sostenuta dalle tre liste Movimento Cinque Stelle, Bianca Rende Sindaca e Tesoro Calabria con Tansi) con 4.441 voti, pari al 12,66%; Valerio Formisani (sostenuto dalla lista Cosenza in Comune) con 1680 voti, pari al 4,79%; Francesco Pichierri (due le liste collegate: Noi Italia e Democrazia Cristiana) con 1.213 voti, pari al 3,46%. A seguire, Fabio Gallo (lista collegata: Noi) con 714 voti, pari al 2,03% e Francesco Civitelli (sostenuto da Su La Testa Cosenza con Civitelli Sindaco, Civitelli Sindaco, Un Fiore X Cosenza - Civitelli Sindaco; Costruiamo il futuro – Civitelli Sindaco, Giovani con Civitelli Sindaco) che ha totalizzato 704 voti, pari al 2,01%.

Questo il risultato fatto registrare dalle 8 liste a sostegno di Francesco Caruso: Fratelli d'Italia: 3.871 voti (11,50%), Occhiuto per Caruso: 3.252 voti (9,66%), Forza Cosenza: 3.069 voti (9,11%), Unione di Centro: 1.068 voti (3,17%), Lega Salvini Calabria: 946 voti (2,81%), Bella Cosenza: 868 voti (2,58%), La Cosenza che vuoi: 787 voti (2,34%), Coraggio Cosenza: 670 (1,99%). E questo, invece, il risultato fatto registrare dalle liste a sostegno di Franz Caruso: Franz Caruso Sindaco: 3.912 voti (11,62%), Partito Democratico: 3.147 voti (9,35%), Partito Socialista Italiano: 902 voti (2,68%). Le liste che hanno sostenuto Francesco De Cicco hanno riportato i seguenti voti: Francesco De Cicco Sindaco: 1.088 voti (3,23%), Cosenza Libera: 960 voti (2,85%), Cosenza per il sociale: 557 voti (1,65%), Si Amo Cosenza: 520 voti (1,54%), Sette colli: 481 voti (1,43%), PPA Popolo Partite Iva la politica dei giovani : 363 voti (1,08%). Le liste a sostegno di Bianca Rende hanno, invece, raggiunto il seguente risultato: Bianca Rende Sindaca: 1.616 voti (4,80%), Movimento Cinque Stelle: 1.408 voti (4,18%), Tesoro Calabria con Tansi: 606 (1,80%). La lista Cosenza in Comune, a sostegno di Valerio Formisani, ha fatto, inoltre, registrare 1.358 voti, pari al 4,03%. 920 voti, pari al 2,73%, i consensi della lista Noi con l'Italia e 119 (pari allo 0,35%) quelli registrati dalla Democrazia Cristiana. Entrambe le liste erano a sostegno del candidato Franco Pichierri. 605 i voti della lista NOI, a sostegno di Fabio Gallo, con una percentuale dell'1,80%. Questi, infine, i risultati registrati dalle liste collegate a Francesco Civitelli: Civitelli Sindaco: 319 voti (0,95%), Giovani con Civitelli: 85 voti (0,25%), Costruiamo il futuro: 71 voti (0,21%), Su La Testa Cosenza: 69 (0,20%), Un Fiore X Cosenza: 37 voti (0,11%).