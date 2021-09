di ANGELO MINGRONE - Gentili lettori, sono il dottor Angelo Mingrone e lavoro da cardiologo, da oltre 30 anni, presso l’ospedale (ormai ex) di Cariati. Oltre a praticare la professione di medico specialista, mi interesso anche di divulgazione medica e scientifica, cercando di far conoscere ai miei lettori tanti argomenti e temi della medicina e della cardiologia moderna di interesse generale, scrivendo in maniera tale che anche i non addetti ai lavori possano comprendere appieno gli argomenti di cui tratto.

Nel corso dello scorso anno mi è capitato di scrivere più volte sulla pandemia da nuovo Coronavirus su vari organi di stampa, condividendo con i lettori timori e speranze, e l’augurio che ben presto si riesca a venire a capo di questa emergenza sanitaria. Ho inoltre scritto articoli sulla tecnologica medica e sullo sviluppo di nuove metodiche che consentono di far diagnosi in modo più preciso e rapido di malattie cardiache e non e anche complesse. Il tutto in modo ritenuto comprensibile dai miei lettori.

Ho proposto al direttore di codesta testata giornalistica online, IonioNotizie.it, una mia nuova rubrica che tratti gli argomenti del tipo sopra indicati. Ho avuto la sua immediata approvazione.

Gli articoli saranno inseriti all’interno di una sezione dello stesso giornale online, IonioNotizie.it, e prenderà il nome di Scienza e tecnologia a servizio della comunità.

Il mio augurio è di far cosa gradita ai lettori, venendo probabilmente incontro a un desiderio di conoscenza e salute sempre più diffuso.

Grazie per l'attenzione e l'interesse che rivolgerete a questa nouva rubrica.