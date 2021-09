Il Prefetto di Cagliari, dottor Gianfranco Tomao, già Prefetto di Cosenza, il Prof.Eugenio Gaudio, già rettore dell'Università “La Sapienza” di Roma, e l'orafo Gerardo Sacco hanno ricevuto dalle mani del Sindaco Mario Occhiuto la cittadinanza onoraria di Cosenza deliberata dal Consiglio comunale nella seduta del 28 giugno scorso e la cui cerimonia di consegna delle pergamene non si era potuta tenere, nell'immediatezza del conferimento, a causa della pandemia. “Oggi, mentre si avvicina la data del mio congedo dalle funzioni di Sindaco della città, dopo dieci anni di amministrazione – ha detto Mario Occhiuto nel suo intervento con il quale è stata aperta la cerimonia svoltasi nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi - sono particolarmente felice di poter concludere il mio secondo mandato proprio con l’attribuzione di questi riconoscimenti ad alcune figure e personalità che hanno rafforzato o rinsaldato, per il ruolo avuto nelle istituzioni o in altri ambiti, il legame con la città di Cosenza. Con questa cerimonia diamo seguito – ha aggiunto il Sindaco Occhiuto -ad un impegno che ho avvertito come un atto doveroso nei confronti di alcune figure del mondo delle istituzioni e non solo, verso cui la città di Cosenza esprime sentimenti anche di gratitudine e riconoscenza. Abbiamo riunito questa mattina – ha proseguito il Sindaco – un uomo delle istituzioni, un uomo di scienza e uno della creatività. Tre figure che rappresentano ciascuno un settore importante della nostra vita”. Al Prefetto Tomao, a Cosenza dall'8 agosto del 2013 al 22 luglio del 2018, e che attualmente esercita le sue funzioni come Prefetto di Cagliari e coordinatore dei prefetti di tutte le città della Sardegna, la cittadinanza onoraria di Cosenza è stata conferita “per il suo alto valore umano e per gli encomiabili meriti professionali che rendono la sua figura autorevole e prestigiosa, per aver svolto il ruolo di Prefetto della provincia di Cosenza, garantendo sempre la vicinanza alle istituzioni del territorio, creando un consenso unanime di stima e riconoscenza e per l'attenzione rivolta alla città di Cosenza”. Il Sindaco Occhiuto ha ricordato il periodo trascorso in città da Tomao, coinciso in buona parte con il suo mandato di primo cittadino. “Oggi – ha aggiunto Occhiuto - ci preme particolarmente ricordarne il grande supporto fornito alle attività messe in atto dall'Amministrazione comunale, anche quelle più difficili. Il Prefetto Tomao si è calato molto nelle questioni del territorio ed è per questi meriti che gli viene conferita la cittadinanza onoraria di Cosenza”. Al Prof.Eugenio Gaudio, già Rettore dell'Università “La Sapienza” di Roma, la cittadinanza onoraria è stata conferita “per l'eccellente carriera e il conseguimento di alti meriti scientifici nel campo della medicina e, in virtù del saldo legame con la città di Cosenza che può oggi vantare e annoverare un conterraneo che ha dato lustro alla Calabria”. Occhiuto ha ripercorso i meriti scientifici e culturali acquisiti dal Prof.Gaudio come Magnifico Rettore della maggiore università italiana. “Il prof.Gaudio – ha aggiunto Occhiuto -è autore di oltre 500 pubblicazioni scientifiche, la gran parte delle quali edite dalle più importanti riviste internazionali del settore, sui temi di Epatologia sperimentale e clinica e di Microcircolazione degli organi”. Moltissimi, inoltre, sono gli incarichi ricoperti dal prof.Gaudio a livello nazionale ed internazionale, come quello di Presidente, fino al 2020, di Civis, la nuova università europea che riunisce quasi 400.000 studenti e 55.000 tra docenti e personale tecnico amministrativo. E’ stato Consigliere del Ministro dell'Università e della Ricerca per la formazione nell'area sanitaria e per i rapporti con il Servizio sanitario nazionale ed è stato, inoltre, preside della Facoltà di Farmacia e medicina e Presidente della Conferenza Permanente delle Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia italiane. Eugenio Gaudio è, inoltre, autore di 12 libri di testo e atlanti di Anatomia umana per gli studenti dei Corsi di laurea in Medicina e chirurgia. La cerimonia di questa mattina ha poi fatto registrare la consegna della pergamena al maestro Gerardo Sacco. Anche in questo caso il Sindaco ne ha tracciato un breve profilo, rimarcandone l'internazionalità della sua arte orafa. “L’attività di Gerardo Sacco – ha detto il Sindaco -si esplica principalmente attraverso un’arte orafa, ricercata e richiestissima, che si sviluppa all'interno del suo “laboratorio-bottega” recuperando i processi di lavorazione del passato e che si è specializzata in una produzione che affonda le proprie radici nella cultura magno-greca e nella tradizione contadina del Mediterraneo. I suoi successi nazionali ed internazionali lo hanno imposto all’attenzione del settore orafo per creazioni originali e nettamente distintive, rendendolo oggi l’orafo calabrese più noto in Italia e all’estero, in virtù anche della sua particolare affinità con il mondo della cultura e dello spettacolo”. Questa la motivazione della cittadinanza onoraria a Gerardo Sacco: “esempio di creatività e vitalità artistica, e per le non comuni qualità umane, per aver formato e trasmesso a giovani orafi artigiani la sua comprovata esperienza, portando nel mondo la tradizione dell'arte orafa della Calabria, vanto nazionale e internazionale e in virtù del saldo legame con la città di Cosenza”. Subito dopo la consegna delle pergamene, gli insigniti della cittadinanza onoraria si sono avvicendati al microfono per esprimere il loro ringraziamento al Sindaco Occhiuto, alla Giunta e al Consiglio comunale.