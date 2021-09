Il Cai, Club alpino italiano, sezione di Cosenza, in collaborazione con Parco Nazionale della Sila, Associazione Guide Parco Sila e Corpo Nazionale Alpino e Speleologico Calabria e con il sostegno del Csv Cosenza, nell'ambito delle Piazze del volontariato, ha organizzato per il 26 settembre al Parco del Cupone, in Sila, il Family Cai.

Una giornata dedicata a tante attività ludiche e didattiche rivolta ai ragazzi e alle ragazze dell’associazione Gli Altri Siamo Noi, della comunità Exodus Calabria e della Casa Famiglia Suore Minime della Passione. Il ritrovo è previsto alle ore 8 nella sede Cai Cosenza di Casali (parcheggio stazione Ferrovie della Calabria) per poi raggiungere il Parco del Cupone. Alle 9.30 inizieranno i percorsi faunistici all’interno del Parco (percorso ad anello di 3 chilometri) con le guide del Parco della Sila e del CAI. Alle 11.30 si terrà una visita alle scuderie del Nucleo Carabinieri tutela della biodiversità.

Dopo la pausa pranzo, è prevista l’attività di orienteering a cura di Francesco la Carbonara. Giacomo Zanfei, presidente SAS Calabria (Soccorso Alpino e Speleologico) presenterà il Corpo Nazionale. Alle 16 è in programma la passeggiata ecologica “Plastic Free”.