L’enogastronomia, che nel ventaglio dei diversi turismi praticabili continua a rappresentare il segmento turistico più alto e con maggior ritorno economico per i territori, si conferma essere valore aggiunto per questa area, la Valle dell’Esaro, che vuole proporsi all’ospite come destinazione turistica unitaria.

È quanto dichiara il Sindaco Gianpietro Coppola esprimendo soddisfazione per la bella sinergia istituzionale alla base del successo del primo Tour enogastronomico, legato alla seconda edizione della manifestazione Slalom – Città di Altomonte, partita venerdì 3 settembre).

Patrocinato dall’Amministrazione Comunale e dall’ACI – Automobile Club di Cosenza, l’evento promosso dall’Associazione Sportiva Automobilistica (ASA) Castrovillari, guidata da Massimo Minasi, si concluderà oggi, domenica 5 settembre.

Il Tour enogastronomico delle vetture storiche in notturna ha toccato ieri anche San Sosti, noto centro del turismo religioso nazionale noto per il Santuario della Madonna del Pettoruto, di cui in questi giorni ricorrere la festa e poi Policastrello, antica e popolosa frazione di San Donato di Ninea. Il bel centro storico di San Sosti e la piazzetta della quattrocentesca chiesa di San Salvatore a Policastrello sono state splendida cornice alle vetture storiche.

Ferrari, Alfa Romeo, Peugeot, Fiat ed una magnifica Lancia Stratos guidate da piloti provenienti da tutta Italia, che hanno sfilato per i borghi, salutate da numerosi spettatori.

Viva soddisfazione per il successo riscosso dalla iniziativa è stata espressa dal Sindaco di San Sosti Vincenzo De Marco e dal Sindaco di San Donato di Ninea Jim Di Giorno che insieme con il sindaco Coppola hanno auspicato il ripetersi di iniziative del genere che possano promuovere l'intero comprensorio in un’ottica di crescita globale, che porterà benefici all'economia ed alla crescita sociale dei paesi della Valle dell'Esaro.