Sabato 4 settembre presso la sala Maher di Trebisacce avrà luogo con inizio alle ore 18,30 un concerto del Duo di violini octocorde formato dai violinisti Domenico Masiello e Eliana de Candia. La manifestazione, promossa da Ama Calabria con la collaborazione dell’Associazione Musicale Gustav Mahler di Trebisacce, è realizzata con il sostegno della “Programmazione Puglia Sounds TOUR ITALIA 2020/21” del Ministero della Cultura, Direzione Generale dello Spettacolo dal vivo, della Regione Calabria nell’ambito del progetto 44° MusicAMA Calabria un Grande Evento chiamato … Calabria e del CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica.

Il duo violinistico "Octo Cordae", formato dai violinisti Domenico Masiello ed Eliana de Candia, si è costituito nel 2016 presso l’Accademia di perfezionamento musicale “European Arts Academy Aldo Ciccolini “ di Trani durante i corsi in violino e musica da camera tenuti dal Maestro Carmelo Andriani. Ha frequentato masterclass in Italia con importanti docenti quali Alessandro Milani e Felix Ayo e all'estero presso la Hochschule fur musik und theater di Rostock in Germania.

Vincitore di diversi concorsi (1° Premio alla 20° Edizione del concorso internazionale Euterpe di Corato e 1° Premio Assoluto con Borsa di Studio “Gabriella Cipriani” alla 9° Edizione del Concorso Eurorchestra Nuovi Interpreti 2018 di Bari, 1° Premio all’IMKA Competition di Sarajevo, 2° premio al Grand Prize Virtuoso Competition di Londra, 3° premio al North International Music Competition, ) il Duo si è esibito per importanti enti concertistici italiani quali La 49 Stagione della Camerata Salentina e per diversi Festival quali “San Giacomo Festival” di Bologna, Il Festival Internazionale Giovani Talenti dell’Associazione Camellia Rubra (Treviso), le Aurore Musicali di Torino, per la IX Stagione Concertistica “I Concerti dell’Eurorchestra” di Bari, per la stagione dei “Concerti del Tempietto” di Roma, per la V stagione dell’Associazione musicale Gabriella Cipriani di Molfetta, per Matera capitale della cultura 2019 e inoltre il 16 Aprile 2019 ha debuttato presso la sala Elgar della Royal Albert Hall di Londra riscuotendo un ottimo successo.

Nel 2018 ha inciso per l’Etichetta Farelive, il suo primo disco, “Recital”, con musiche di Leclair, Viotti, Wieniawsky e De Beriot, in diffusione mondiale e presentato anche su Radio 3, Rete Toscana Classica e per Radio Classica.

Il 15 Febbraio 2020 esce l'album "INSINKRO", prodotto sempre dalla Farelive; un nuovo percorso musicale che spazia dalla musica classica alla contemporanea, includendo pagine ricercate e inediti del compositore Federico Longo.