L’associazione Confluenze ritorna dopo un anno nella ridente località marina di Paola per proseguire il suo calendario annuale di attività culturali, proponendo una miscellanea di espressioni artistiche che partono da una riflessione sulla scrittura poetica, con l’uso della metafora dei versi, per avvicinarsi al sublime e all’irrazionale di ciò che gli uomini possono ritrovare una sera d’estate dentro piccole “Emozioni d’Arte al chiaro di Luna”.

Luogo dell’incontro sarà il Lido Tamurè, sul lungomare nord di Paola, alle ore 21.30 di martedì 24 agosto, con una conversazione tenuta da Angela Maria Schiavo e Carmelo Olivella, dell’associazione Tirrenide, con l’autrice della raccolta di poesie in vernacolo “Arriati ‘na persiana”, Brunella D’Angelo.

A fare da cornice alla singolare location dell’evento ci sarà un’esposizione di tele della pittrice Alessandra Calabrò, mentre i soci di Confluenze, Annarita Femia e Rodolfo Perri, daranno lettura dei versi tracciati dall’artista cosentina nella raccolta di poesia pubblicate dalla Pubblisfera edizioni.

La magia della serata, accompagnata dalle vicine onde del mare paolano e illuminata dalla luce splendente della Luna piena, combacerà con le emozioni dei presenti all’ascolto dei suoni che si leveranno in cielo nel corso degli intermezzi musicali di Rosa Mazzei, al flauto traverso, e Claudio Mazzei, alla chitarra classica.

“Paola, oltre alla bellezza naturalistica di cui è dotata e all’importanza del patrimonio storico-religioso che la contraddistingue - dichiara, nella presentazione dell’evento, la presidente di Confluenze, Francesca Daniele, che aprirà la serata culturale di martedì sera - è un’officina all’aperto di arte e cultura, ma soprattutto un insieme di storia e persone, come le nostre socie Barbara Abruzzo e Francesca Branchicella, che fanno di questo importante centro del Tirreno cosentino uno dei punti di riferimento della nostra associazione. Per questo evento abbiamo scelto di far esprimere la poesia, seppure in vernacolo, perché è l’arte sublime con cui ogni autore può evocare la forza di eteree immaginazioni, con cui stimola sensazioni, emozioni ed impressioni, mentre raccoglie e compone tutta la sua ispirazione nell’intima unione di toni ritmici e speciali armonie, capaci di creare, a chi ascolta o legge, suggestioni estetiche e fantastiche”.

Per motivi di sicurezza e salute pubblica, seppure all’aperto, l’incontro si terrà nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid.