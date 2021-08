"Sono ormai settimane che incendi di vaste dimensioni stanno mandando in fumo vaste aree della nostra penisola. In regioni come la Sardegna, Sicilia, Calabria e Abruzzo, si sono registrati incendi di vastissime dimensioni mai viste prima. Si stima che lo scorso anno siano andati in fumo 62,623 ettari di superficie boscata e non. Alla luce di ciò che succede puntualmente ogni estate, e in modo particolare nelle regioni del centro sud, non si può più parlare di emergenza, è necessario quindi affrontare il problema lavorando sulla prevenzione di questi eventi che, come i più recenti, sono eventi "estremi", poiché superano la capacità di controllo con un'intensità superiore ai 10.000 kw/m e una velocità oltre i 3 km/h". E' quanto afferma in una nota stampa Savina Sicilia, vicepresidente del circolo Legambiente Nicà. "Una tendenza, questa, preoccupante e in aumento. Molteplici le cause che generano questi roghi i cui danni sono elevatissimi e spesso incalcolabili". Per l'ambientalista Sicilia "bisogna lavorare sulla prevenzione forestale, maggiore sinergia tra governo del territorio e gestione del patrimonio verde. Una strategia di prevenzione e governo integrato degli incendi insieme a una maggiore responsabilizzazione e coinvolgimento dei cittadini è una strada giusta da seguire nella prevenzione degli incendi. Ciascuno di noi, istituzioni e cittadini ognuno per la propria parte, è chiamato a dare il proprio contributo, per la tutela del patrimonio naturalistico, della biodiversità, della salute e dell' economia della nostra nazione".