Si è tenuta domenica 1° agosto l'estemporanea di Pittura organizzata dall'Amministrazione comunale, dalla parrocchia "Madonna della salute" e della parrocchia "Santa Margherita Vergine e Martire", in occasione del centenario della statua della Madonna della Salute e del V Centenario della Fondazione del Convento di San Domenico.

Hanno partecipato oltre venti artisti provenienti da Calabria, Basilicata e Puglia che dopo essersi registrati hanno scelto il loro angolo di paese per realizzare l'opera. In serata il verdetto che ha decretato i vincitori e la conseguente premiazione. Premi in denaro per i primi tre classificati (500 euro al primo, 300 al secondo, 200 al terzo). Le opere vincitrici restano di proprietà dei soggetti organizzatori.

1^ classificato: Fabio Castellaneta di Castellaneta (Ta)

2^ classificato: Elisa Cantatore di Molfetta (Ba)

3^ classificato: Rocco Regina di Mormanno (Cs)