"Ho un sogno per Cosenza. Un' amministrazione che parta dal basso, circolare condivisa e partecipata per una città al servizio dei cittadini, per i cittadini e con i cittadini». Inizia così il discorso dell’assessore del Comune di Cosenza, Francesco De Cicco, che ha lanciato la sua candidatura a sindaco davanti una platea numerosa di cosentini, composta da oltre 250 persone, accorsi per la presentazione del “progetto amministrativo per Cosenza” tenutasi al parco Nicholas Green. Sul palco, diversi gli interventi di alcuni candidati a sostegno dell’aspirante sindaco. Un progetto ideato insieme al gruppo “Futuro Insieme”, frutto di oltre anno e mezzo di lavoro, nato da un confronto chiaro e trasparente sul senso di appartenenza ad una comunità, da un insieme di associazioni e liberi cittadini, per ridare speranza attraverso l'esercizio pratico e non ideologico di amministrare.

Diverse le priorità infrastrutturali al centro del programma: dalle strutture sanitarie (ospedali, case della salute ecc. ecc.), a quelle sul fronte del miglioramento della rete idrica e dell’emergenza rifiuti, del potenziamento e rinnovo del parco dei mezzi di trasporto per la riduzione delle emissioni.

"Sono partito da solo ora siete voi cittadini la mia forza"

"Sette anni fa sono partito da solo, sul palco del Cinema Italia, dove ho creato il movimento Cosenza Libera – prosegue De Cicco -, una lista che nel 2016 ha raccolto 1700 voti di cittadini. Ho trovato molte persone che hanno creduto in me e nel mio modo di fare politica, un modo nuovo che ascolta il cittadino e cerca di fare il possibile per risolvere i problemi della città. Delle volte non ci riesco sempre. Viviamo in una città in cui è difficile far rispettare e i servizi, ma soprattutto svolgerli, come avviene in tutta la Calabria. Non è solo Cosenza che soffre dell'emergenza idrica e rifiuti, o del problema sicurezza. Tutta la Calabria non è sicura, questa è la verità. Però noi stiamo cercando di portare avanti un nuovo progetto con un gruppo formato solo dai cittadini - ci tengo a dirlo -. Non voglio avere a che fare con partiti politici e lo dico gridandolo a tutti, sia a destra che a sinistra. La mia candidatura non l'ha decisa nessun politico di questa città e di questa Regione, l'hanno decisa i cittadini, l'avete decisa voi. Io ho dato la parola un anno e mezzo fa e sto lavorando tutti i giorni affinché questa promessa si possa realizzare".