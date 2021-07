"Udc unito e più forte in vista delle Elezioni regionali d’autunno. La nomina del nuovo organigramma regionale non fa che aumentare il potere corroborante di un partito che in Calabria ha avviato una radicale azione di rinnovamento. E questo grazie anche al decisivo impegno del segretario e del presidente nazionali, Lorenzo Cesa e Antonio De Poli, che in vista dell’appuntamento elettorale vorranno garantire al centrodestra, guidato da Roberto Occhiuto, una forza politica concreta e coesa".

Sono le parole del Presidente del Gruppo Udc in Consiglio regionale, Giuseppe Graziano, porgendo gli auguri di buon lavoro al nuovo direttivo regionale del Partito che da oggi, con le nomine fatte dallo stesso presidente De Poli (nella duplice veste di commissario regionale) si va a completare con nuovi incarichi: Vicecommissario regionale Flavio Cedolia; Responsabile organizzativo Vincenzo Sculco, Responsabile del programma elettorale Fabrizio Criscuolo.

Il presidente De Poli, inoltre, ha indicato i commissari provinciali del partito nelle province calabresi: Paolo Arillotta (Reggio Calabria); Giuseppe Simone Bitonti (Cosenza); Vincenzo Camposano (Crotone); Giovanni Merante (Catanzaro) e Francesco Antonio Fusca (Vibo Valentia).