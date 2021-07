Venerdì 2 luglio 2021 si terrà a Rossano la Giornata Regionale di Studio dell’Associazione dei bibliotecari ecclesiastici italiani (ABEI). L’Evento sarà ospitato nella Sala degli Stemmi dell’Arcivescovado e vedrà la presenza anche dei membri del direttivo nazionale del sodalizio, nato nel 1978, con lo scopo di animare e coordinare il servizio svolto dalle biblioteche appartenenti alle istituzioni ecclesiastiche italiane e riconosciuto 1990 ufficialmente dalla Conferenza episcopale italiana. Il programma prevede, in apertura, i saluti di S.E. Rev.ma Mons. Maurizio Aloise, Arcivescovo di Rossano-Cariati e dell’Ing. Paolo Martino, Delegato Regionale Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici. I lavori inizieranno alle 10:15 con gli interventi di S. E. Rev.ma Mons. Francesco Milito su “Un Museo per un Codice?” e proseguiranno alle 10:45 con il Prof. Gioacchino Strano, Università della Calabria su “Rossano e la Calabria bizantina: terra di incontro e di confronto fra popoli e culture”. Dopo una piccola pausa alle ore 11.30 la Dott.ssa Cecilia Perri, Direttrice del Museo Diocesano del Codex relazionerà su “Il Codex Purpureus Rossanensis”. La conclusione dei lavori è prevista per le ore 12:30. L’appuntamento sarà trasmesso in streaming sulla pagina facebook dell’ABEI.