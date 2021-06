Si aprono le porte di Crisea, il Centro di ricerca e servizi avanzati per l’innovazione Rurale, polo di studio e ricerca nel comparto agrifood, nutraceutico e tecnologico, che promuove la ricerca scientifica e di eccellenza. Crisea – situato nel comune di Belcastro in contrada Condoleo - è pronto a diventare un presidio culturale in cui convivranno la tradizione con l’innovazione della tecnica, dei servizi, dei materiali e dei processi utilizzati da professionisti, tecnici ed imprenditori, una rinnovata cultura ecologica ed ambientale.

Il Centro di Ricerca e Servizi Avanzati per l’innovazione Rurale promuove la strutturazione e consolidamento di una rete di servizi avanzati a supporto della politica agricolo-ambientale regionale per meglio coniugarla con l’esigenza di tutela, valorizzazione e armonizzazione del territorio.

Puntando sull’ascolto delle realtà locali, CRISEA promuove e realizza ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico nel settore agroalimentare. E proprio guardando al territorio e ascoltando i suoi bisogni il Centro di Ricerca ingrana la marcia delle attività con il primo di una lunga serie di appuntamenti che si terrà giovedì 1 luglio alle 18, sul tema “Identità territoriale prisma di dinamiche produttive”.

Si tratta dell’inaugurazione di un’esposizione fotografica e multimediale dedicata ai Comuni soci ed enti partner di CRISEA. L’esposizione - a cura di Elia Panzarella e Antonio Renda - è ispirata al fenomeno della Transumanza, patrimonio UNESCO culturale ed immateriale dell’Umanità, esempio di straordinario equilibrio tra Uomo e Natura.

All’inaugurazione interverranno: Stefano Alcaro, Presidente Crisea; Nino Spirlì Presidente facente funzioni Regione Calabria; Sergio Abramo, Presidente Provincia Di Catanzaro; Giovambattista De Sarro Magnifico, Rettore Università Magna Graecia di Catanzaro; Teresa Gualtieri, Presidente Nazionale Flicu; Francesco Bianco Presidente “Antica Congrega Tre Colli”; Orlando Sculli, esperto di biodiversità; Elia Panzarella, curatore dell’esposizione.

“L’evento vuole offrire un viaggio alla riscoperta dell’Identità Territoriale e produttiva calabrese – spiega il presidente del Consiglio d’Amministrazione di CRISEA, Stefano Alcaro – Il nostro Centro lavora affinché tale tema evolva verso un’altra dimensione, proponendosi come prisma di dinamiche produttive, sostenibili ed innovative”.

L’esposizione sarà allestita presso il padiglione dei laboratori di CRISEA. Le foto dedicate ai comuni soci del Centro saranno visiona bili nel corridoio di raccordo tra i laboratori. Tre di essi, denominati rispettivamente Pan, Kore e Geo, ospiteranno la sezione multimediale con videoproiezioni dedicate alla Transumanza, alle attività del Centro e degli altri soci. Nel periodo dell’esposizione, visitabile presso il Centro su prenotazione dal 1 luglio al 30 ottobre 2021, saranno organizzati semi nari scientifici sul tema proposto, incontri culturali, manifestazioni del comparto eno-gastronomico, visite scolastiche, percorsi formativi e naturalistici. Il calendario e gli aggiornamenti potranno essere visionati sul sito www.crisea.it.

L’evento ha il patrocinio della Regione Calabria, in collaborazione con la Federazione italiana delle associazioni e club per l’Unesco, e con il contributo di: Università di Catanzaro “Magna Graecia”, Impremed e “Antica Congrega Tre Colli”.